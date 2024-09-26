Куликова (Гетманова) Ефросинья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуликова (Гетманова) Ефросинья Яковлевна

Куликова (Гетманова) Ефросинья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

1953

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Гетманов Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бреславцова (Куликова) Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Куликов Яков Гурьевич

Рождение ребёнка
08.12.1905

Дочь: Попова (Куликова) Екатерина Яковлевна

Отец ребёнка: Куликов Яков Гурьевич

Рождение ребёнка
1909

Сын: Куликов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Куликов Яков Гурьевич

Смерть
1953

Мы используем куки для улучшения работы сайта.