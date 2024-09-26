Куликова (Гетманова) Ефросинья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти1953
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Гетманов Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бреславцова (Куликова) Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Куликов Яков Гурьевич
Рождение ребёнка
08.12.1905
Дочь: Попова (Куликова) Екатерина Яковлевна
Отец ребёнка: Куликов Яков Гурьевич
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Куликов Яков Гурьевич
Смерть
1953