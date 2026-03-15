Мухачева Синклитики́Я Тимофеевна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Мухачев Николай ГригорьевичНеизвестно г.р.
Дети
Мухачев Михаил Николаевич18.09.1873 ст. г.р.
Мухачев Григорий НиколаевичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мухачев Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Мухачев Николай Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Тараканово, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
18.09.1873 ст.
Сын: Мухачев Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Мухачев Николай Григорьевич
Тараканово, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно