погиб в ВОВ у д. Фетищево, похоронен на Кривцовском мемориале в Орловской обл. под фамилией Шумякин А.Н.

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