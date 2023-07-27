Шемякин (Shemyakin) Андрей Николаевич (Andrey Nikolayevich) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шемякин (Shemyakin) Андрей Николаевич (Andrey Nikolayevich)

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Место рождения

г. Кара, Карасунский р-н, Ошская обл. Киргизкая ССР

Дата рождения

1911

Дата смерти

18.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Шемякин (shemyakin) Николай (Nikolay)

Мать: не указана

г. Кара, Карасунский р-н, Ошская обл. Киргизкая ССР
Рождение ребёнка
1941

Сын: Шемякин Андреевич

Мать ребёнка: Онацко Варвара Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Онацко Варвара Семеновна

Военная служба
Неизвестно
Ошский Рвк, Киргизская Сср, Ошская Обл., Ошский Р-Н
Смерть
18.03.1942
погиб в ВОВ у д. Фетищево, похоронен на Кривцовском мемориале в Орловской обл. под фамилией Шумякин А.Н.
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