Шемякин (Shemyakin) Андрей Николаевич (Andrey Nikolayevich)
Место рожденияг. Кара, Карасунский р-н, Ошская обл. Киргизкая ССР
Дата рождения1911
Дата смерти18.03.1942
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Шемякин (shemyakin) Николай (Nikolay)
г. Кара, Карасунский р-н, Ошская обл. Киргизкая ССР
Рождение ребёнка
1941
Сын: Шемякин Андреевич
Мать ребёнка: Онацко Варвара Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Онацко Варвара Семеновна
Военная служба
Неизвестно
Ошский Рвк, Киргизская Сср, Ошская Обл., Ошский Р-Н
Смерть
18.03.1942
погиб в ВОВ у д. Фетищево, похоронен на Кривцовском мемориале в Орловской обл. под фамилией Шумякин А.Н.