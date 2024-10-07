Тратикова Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тратикова Евдокия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тратиков Никифор Степанович

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Екатерина Никифоровна

Отец ребёнка: Тратиков Никифор Степанович

Рождение ребёнка
1832

Сын: Тратиков Сергей Никифорович

Отец ребёнка: Тратиков Никифор Степанович

Рождение ребёнка
02.03.1834

Дочь: Евдокия Никифоровна

Отец ребёнка: Тратиков Никифор Степанович

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Александра Никифоровна

Отец ребёнка: Тратиков Никифор Степанович

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Татьяна Никифоровна

Отец ребёнка: Тратиков Никифор Степанович

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Агафья Никифоровна

Отец ребёнка: Тратиков Никифор Степанович

Смерть
Неизвестно

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