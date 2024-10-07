Тратикова Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Екатерина Никифоровна
Отец ребёнка: Тратиков Никифор Степанович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Тратиков Сергей Никифорович
Отец ребёнка: Тратиков Никифор Степанович
Рождение ребёнка
02.03.1834
Дочь: Евдокия Никифоровна
Отец ребёнка: Тратиков Никифор Степанович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Александра Никифоровна
Отец ребёнка: Тратиков Никифор Степанович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Татьяна Никифоровна
Отец ребёнка: Тратиков Никифор Степанович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Агафья Никифоровна
Отец ребёнка: Тратиков Никифор Степанович
Смерть
Неизвестно