Митеничев Николай Игоревич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1958
Дата смерти17.12.2013
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1958
Отец: Митеничев Игорь
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.11.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.07.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
17.12.2013
Похороны
Неизвестно