Зубарева (Кубарева) Прасковья Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗубарева (Кубарева) Прасковья Герасимовна

Зубарева (Кубарева) Прасковья Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1865 г.р.

Дети

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.10.1900 ст.

Муж: Зубарев Петр Евдокимович

1-ая Новодмитриевка, Дмитриевская волость, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
23.09.1904 ст.

Сын: Зубарев Сергей Петрович

Отец ребёнка: Зубарев Петр Евдокимович

Деревня 1-ая Новодмитриевка, Дмитриевская волость, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close