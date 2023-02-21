Зубарева (Кубарева) Прасковья Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Бракосочетание
08.10.1900 ст.
1-ая Новодмитриевка, Дмитриевская волость, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
23.09.1904 ст.
Отец ребёнка: Зубарев Петр Евдокимович
Деревня 1-ая Новодмитриевка, Дмитриевская волость, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно