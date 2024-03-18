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Кондрашин Эдуард Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1967

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1967

Отец: Кондрашин Николай Леонидович

Мать: (Васильева) Валентина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Короткевич) Яна Владимировна

Место жительства
Неизвестно
Северск, ЗАТО Северск, Томская область
Рождение ребёнка
23.11.1994

Сын: Кондрашин Максим Эдуардович

Мать ребёнка: (Короткевич) Яна Владимировна

Рождение ребёнка
11.11.2002

Сын: Кондрашин Владимир Эдуардович

Мать ребёнка: (Короткевич) Яна Владимировна

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