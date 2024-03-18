Кондрашин Эдуард Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1967
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Северск, ЗАТО Северск, Томская область
Рождение ребёнка
23.11.1994
Сын: Кондрашин Максим Эдуардович
Мать ребёнка: (Короткевич) Яна Владимировна
Рождение ребёнка
11.11.2002
Сын: Кондрашин Владимир Эдуардович
Мать ребёнка: (Короткевич) Яна Владимировна