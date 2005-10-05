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Соломенников Егор Алексеевич
Соломенников Егор Алексеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.10.2005
Пол
Мужской
Отец
Соломенников Алексей Трафимович
1981 г.р.
Мать
Соломенникова-Яганова Анастасия Вениаминовна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.2005
Отец:
Соломенников Алексей Трафимович
Мать:
Соломенникова-Яганова Анастасия Вениаминовна
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