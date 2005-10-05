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Соломенников Егор Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.2005

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.2005

Отец: Соломенников Алексей Трафимович

Мать: Соломенникова-Яганова Анастасия Вениаминовна

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