Дария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1852 г.р.

Дети

Вычислено 1866 г.р.
Вычислено 1871 г.р.
Вычислено 1872 г.р.
Вычислено 1878 г.р.
Вычислено 1881 г.р.
Вычислено 1883 г.р.

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавриил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никанор Никитич

Рождение ребёнка
Вычислено 1866

Сын: Трофим Гаврилович

Отец ребёнка: Гавриил

Старое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1871

Дочь: Ольга Гавриловна

Отец ребёнка: Гавриил

Старое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1872

Сын: Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Гавриил

Старое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1878

Дочь: Екатерина Никаноровна

Отец ребёнка: Никанор Никитич

Старое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1881

Сын: Яков Никанорович

Отец ребёнка: Никанор Никитич

Старое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1883

Дочь: Параскева Никаноровна

Отец ребёнка: Никанор Никитич

Старое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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