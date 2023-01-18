Дария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гавриил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никанор Никитич
Рождение ребёнка
Вычислено 1866
Сын: Трофим Гаврилович
Отец ребёнка: Гавриил
Рождение ребёнка
Вычислено 1871
Дочь: Ольга Гавриловна
Отец ребёнка: Гавриил
Рождение ребёнка
Вычислено 1872
Сын: Василий Гаврилович
Отец ребёнка: Гавриил
Рождение ребёнка
Вычислено 1878
Дочь: Екатерина Никаноровна
Отец ребёнка: Никанор Никитич
Рождение ребёнка
Вычислено 1881
Сын: Яков Никанорович
Отец ребёнка: Никанор Никитич
Рождение ребёнка
Вычислено 1883
Дочь: Параскева Никаноровна
Отец ребёнка: Никанор Никитич
Смерть
Неизвестно