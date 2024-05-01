Татьяна Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Ефим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Шадрухин Яков Федорович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: (Шадрухин) Маремьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Шадрухин Яков Федорович
Чинеево, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Шадрухин Яков Федорович
Чинеево, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1826
Сын: Шадрухин Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Шадрухин Яков Федорович
Чинеево, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Шадрухин Яков Федорович
Чинеево, Курганская область, Россия
Смерть
После 1850