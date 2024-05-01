Татьяна Ефимова 1791 — найти родственников по фамилии на Familio
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Татьяна Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Ефим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Шадрухин Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Шадрухин Яков Федорович

Рождение ребёнка
1818

Дочь: (Шадрухин) Маремьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Шадрухин Яков Федорович

Чинеево, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1822

Сын: Шадрухин Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Шадрухин Яков Федорович

Чинеево, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1826

Сын: Шадрухин Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Шадрухин Яков Федорович

Чинеево, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1828

Сын: Шадрухин Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Шадрухин Яков Федорович

Чинеево, Курганская область, Россия
Смерть
После 1850

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