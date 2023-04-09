Синяков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синяков Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.04.1932

Сын: Синяков Александр Иванович

Мать ребёнка: Синякова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ершова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Синякова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлочкова Анисия Александровна

Мать ребёнка: Синякова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синяков Николай Иванович

Мать ребёнка: Синякова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синяков Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Синякова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синякова Татьяна

Смерть
Неизвестно
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