Синяков Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.04.1932
Сын: Синяков Александр Иванович
Мать ребёнка: Синякова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ершова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Синякова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлочкова Анисия Александровна
Мать ребёнка: Синякова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Синякова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Синякова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Синякова Татьяна
Смерть
Неизвестно