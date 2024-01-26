Ештокин Вячеслав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ештокин Вячеслав

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.1967

Дочь: Хижнякова Галина Вячеславовна

Мать ребёнка: Ештокина Людмила Владимировна

Рождение ребёнка
22.11.1967

Дочь: Куприна (Ештокина) Тамара Вячеславовна

Мать ребёнка: Ештокина Людмила Владимировна

Смерть
Неизвестно

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