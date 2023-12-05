Кулак Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Кулак Анастасия Яковлевна
Отец ребёнка: Кулак Яков Владимирович
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Кулак Яков Владимирович
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Кулак Яков Владимирович
Рождение ребёнка
25.05.1924
Дочь: Ефремова Кулак Мария Якволева
Отец ребёнка: Кулак Яков Владимирович
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Кулак Яков Владимирович
Рождение ребёнка
1929
Сын: Михаил
Отец ребёнка: Кулак Яков Владимирович
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Кулак Лидия Яковлевна
Отец ребёнка: Кулак Яков Владимирович
Смерть
Неизвестно