Кулак Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулак Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неизвестно

Отец ребёнка: Кулак Яков Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неизвестно

Отец ребёнка: Кулак Яков Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неизвестно

Отец ребёнка: Кулак Яков Владимирович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Кулак Анастасия Яковлевна

Отец ребёнка: Кулак Яков Владимирович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Кулак Кузьма Яковлевич

Отец ребёнка: Кулак Яков Владимирович

Рождение ребёнка
1914

Сын: Кулак Игнат Якволевич

Отец ребёнка: Кулак Яков Владимирович

Рождение ребёнка
25.05.1924

Дочь: Ефремова Кулак Мария Якволева

Отец ребёнка: Кулак Яков Владимирович

Рождение ребёнка
1927

Сын: Кулак Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Кулак Яков Владимирович

Рождение ребёнка
1929

Сын: Михаил

Отец ребёнка: Кулак Яков Владимирович

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Кулак Лидия Яковлевна

Отец ребёнка: Кулак Яков Владимирович

Смерть
Неизвестно

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