Соколова (Войтик) Екатерина Дмитриевна Около 07.12.1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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Соколова (Войтик) Екатерина Дмитриевна

Место рождения

Калтай, Томский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

Около 07.12.1914

Дата смерти

?.07.2006

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 07.12.1914

Отец: Войтик Дмитрий

Мать: не указана

Калтай, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Валентина Георгиевна

Отец ребёнка: Соколов Георгий Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Анатолий Георгиевич

Отец ребёнка: Соколов Георгий Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Владимир Георгиевич

Отец ребёнка: Соколов Георгий Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Леонид Георгиевич

Отец ребёнка: Соколов Георгий Антонович

Рождение ребёнка
12.10.1936

Сын: Соколов Виктор Георгиевич

Отец ребёнка: Соколов Георгий Антонович

Томск, город Томск, Томская область
Смерть
?.07.2006
Томск, город Томск, Томская область

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