Соколова (Войтик) Екатерина Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 07.12.1914
Дата смерти?.07.2006
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 07.12.1914
Отец: Войтик Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Валентина Георгиевна
Отец ребёнка: Соколов Георгий Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Анатолий Георгиевич
Отец ребёнка: Соколов Георгий Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Владимир Георгиевич
Отец ребёнка: Соколов Георгий Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Леонид Георгиевич
Отец ребёнка: Соколов Георгий Антонович
Рождение ребёнка
12.10.1936
Сын: Соколов Виктор Георгиевич
Отец ребёнка: Соколов Георгий Антонович
Смерть
?.07.2006