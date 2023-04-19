Казаков Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.09.1936
Дочь: Юрьева Антонина Алексеевна
Мать ребёнка: Казакова Феврония Борисовна
Рождение ребёнка
10.08.1938
Сын: Казаков Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Казакова Феврония Борисовна
Рождение ребёнка
1946
Сын: Казаков Виктор Алексеевич
Мать ребёнка: Казакова Феврония Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казаков Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Казакова Феврония Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1962