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Казаков Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1962

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.09.1936

Дочь: Юрьева Антонина Алексеевна

Мать ребёнка: Казакова Феврония Борисовна

Сапроньки, Шкловский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
10.08.1938

Сын: Казаков Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Казакова Феврония Борисовна

Сапроньки, Шкловский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1946

Сын: Казаков Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Казакова Феврония Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казаков Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Казакова Феврония Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казакова Феврония Борисовна

Смерть
1962
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