Николаева Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНиколаева Надежда

Николаева Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Свиридова (Николаева) Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Николаев Алексей Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николаев Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Николаев Алексей Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николаев Виталий Алексеевич

Отец ребёнка: Николаев Алексей Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николаев Алексей Георгиевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.