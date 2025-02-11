Домна Михайлова
женский, родилась 1780
умерла Неизвестно
Супруги
Гордей Киприанов1781 г.р.
Дети
Яков Гордеев1808 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гордей Киприанов
Рождение ребёнка
1808
Сын: Яков Гордеев
Отец ребёнка: Гордей Киприанов
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно