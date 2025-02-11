Домна Михайлова 1780 — найти родственников по фамилии на Familio

Домна Михайлова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1780

умерла Неизвестно

Супруги
Гордей Киприанов1781 г.р.
Дети
Яков Гордеев1808 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гордей Киприанов

Рождение ребёнка
1808

Сын: Яков Гордеев

Отец ребёнка: Гордей Киприанов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

4 | Перепись населения

Смерть
Неизвестно

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