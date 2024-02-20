Носов Борис
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.02.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова Ольга Игнатьевна
СССР Краснодарский кр., Усть-Лабинского р-на ст.Ладожская
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Ольга Игнатьевна
Смерть
Неизвестно