Носов Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носов Борис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Ольга Игнатьевна

СССР Краснодарский кр., Усть-Лабинского р-на ст.Ладожская
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Ольга Игнатьевна

Смерть
Неизвестно
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