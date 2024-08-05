Василий Варфоломеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Варфоломеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1665

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1665

Отец: Варфоломей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Сергеевна

Рождение ребёнка
1691

Сын: Никита Васильевич

Мать ребёнка: Марфа Сергеевна

Рождение ребёнка
1702

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Марфа Сергеевна

Рождение ребёнка
1707

Дочь: Авдотья Васильевна

Мать ребёнка: Марфа Сергеевна

Смерть
Неизвестно

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