Василий Варфоломеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1665
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1665
Отец: Варфоломей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Сергеевна
Рождение ребёнка
1691
Сын: Никита Васильевич
Мать ребёнка: Марфа Сергеевна
Рождение ребёнка
1702
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Марфа Сергеевна
Рождение ребёнка
1707
Дочь: Авдотья Васильевна
Мать ребёнка: Марфа Сергеевна
Смерть
Неизвестно