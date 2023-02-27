Рогозин Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Рогозин Стефан
Мать: (Рогозина) Ефимия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рогозин Григорий
Мать ребёнка: (Рогозина) Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Рогозина) Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.08.1875
Сын: Рогозин Пётр
Мать ребёнка: (Рогозина) Пелагея
Смерть
Неизвестно