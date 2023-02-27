Рогозин Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозин Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Рогозин Стефан

Мать: (Рогозина) Ефимия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогозин Григорий

Мать ребёнка: (Рогозина) Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Рогозина) Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.08.1875

Сын: Рогозин Пётр

Мать ребёнка: (Рогозина) Пелагея

Смерть
Неизвестно

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