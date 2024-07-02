Астафьев Евгений Юрьевич
Место рожденияг. Москва
Дата рождения26.05.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1980
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Астафьева (Тхоревская) Наталья Владимировна
Рождение ребёнка
03.03.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Астафьева (Тхоревская) Наталья Владимировна
Рождение ребёнка
11.06.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Астафьева (Тхоревская) Наталья Владимировна