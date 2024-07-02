Астафьев Евгений Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астафьев Евгений Юрьевич

Место рождения

г. Москва

Дата рождения

26.05.1980

Пол

Мужской

Отец

1959 г.р.

Мать

1956 г.р.

Дети

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Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1980

Отец: Астафьев Юрий Николаевич

Мать: Астафьева (Рудак) Любовь Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Астафьев Лев Евгеньевич

Мать ребёнка: Астафьева (Тхоревская) Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
03.03.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Астафьева (Тхоревская) Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
11.06.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Астафьева (Тхоревская) Наталья Владимировна

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