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(Честноков) Павла Полиэктовна

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

08.02.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1904

Отец: Чесноков Полиэкт Ефимович

Мать: Чесноков (Неизвестно) Мавра Андреевна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1904
Работа или профессия
Неизвестно
дочь казака, девица
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Крещение
12.02.1904
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1904
Смерть
Неизвестно

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