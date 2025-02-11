Маркушина Акилина Никифорова До 1850 — найти родственников по фамилии на Familio

Маркушина Акилина Никифорова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась До 1850

умерла Неизвестно

Супруги
Маркушин Егор Иванов1836 г.р.
Дети
Марков Илья Егоров1866 г.р.
Маркушин Максим Егоров08.08.1868 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маркушин Егор Иванов

Рождение ребёнка
1866

Сын: Марков Илья Егоров

Отец ребёнка: Маркушин Егор Иванов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
08.08.1868

Сын: Маркушин Максим Егоров

Отец ребёнка: Маркушин Егор Иванов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1872

Дочь: (Маркушина) Елена Егорова

Отец ребёнка: Маркушин Егор Иванов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
16.06.1877

Сын: Маркушин Иван Егоров

Отец ребёнка: Маркушин Егор Иванов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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