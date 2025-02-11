Маркушина Акилина Никифорова
женский, родилась До 1850
умерла Неизвестно
Супруги
Маркушин Егор Иванов1836 г.р.
Дети
Марков Илья Егоров1866 г.р.
Маркушин Максим Егоров08.08.1868 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Маркушин Егор Иванов
Рождение ребёнка
1866
Сын: Марков Илья Егоров
Отец ребёнка: Маркушин Егор Иванов
Рождение ребёнка
08.08.1868
Отец ребёнка: Маркушин Егор Иванов
Рождение ребёнка
1872
Дочь: (Маркушина) Елена Егорова
Отец ребёнка: Маркушин Егор Иванов
Рождение ребёнка
16.06.1877
Сын: Маркушин Иван Егоров
Отец ребёнка: Маркушин Егор Иванов
Смерть
Неизвестно