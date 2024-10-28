Хренова (Гребелкина) Анна Степановна
Место рождения
Дата рождения27.06.1897
Дата смерти12.08.1986
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1897
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хренов Александр Александрович
Отец ребёнка: Хренов Александр Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Свитцова (Хренова) София Александровна
Отец ребёнка: Хренов Александр Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чекмарева (Хренова) Полина Александровна
Отец ребёнка: Хренов Александр Михайлович
Бракосочетание
1919
Рождение ребёнка
08.08.1929
Дочь: Шилова (Хренова) Антонина Александровна
Отец ребёнка: Хренов Александр Михайлович
Борборино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
12.08.1986
Вологда, город Вологда, Вологодская область
хроническая сердечно-сосудистая недостаточность. Проживала - ст. Лоста-сотрировка, постоянно проживала с 1979 года, семейное положение - вдова, пенсионерка-рабочая, не грамотная. Заявитель - Хренов А... Показать все