Хренова (Гребелкина) Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хренова (Гребелкина) Анна Степановна

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Место рождения

Долгово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

27.06.1897

Дата смерти

12.08.1986

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1897

Отец: Гребелкин Степан Михайлович

Мать: Гребелкина (Шаврина) Пелагея Матвеевна

Долгово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хренов Александр Александрович

Отец ребёнка: Хренов Александр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Свитцова (Хренова) София Александровна

Отец ребёнка: Хренов Александр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чекмарева (Хренова) Полина Александровна

Отец ребёнка: Хренов Александр Михайлович

Бракосочетание
1919

Муж: Хренов Александр Михайлович

Рождение ребёнка
08.08.1929

Дочь: Шилова (Хренова) Антонина Александровна

Отец ребёнка: Хренов Александр Михайлович

Борборино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
12.08.1986
Вологда, город Вологда, Вологодская область
хроническая сердечно-сосудистая недостаточность. Проживала - ст. Лоста-сотрировка, постоянно проживала с 1979 года, семейное положение - вдова, пенсионерка-рабочая, не грамотная. Заявитель - Хренов А... Показать все

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