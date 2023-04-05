Княжев Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКняжев Владимир Иванович

Княжев Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1911 г.р.

Дети

1958 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Княжев Иван Максимович

Мать: Княжева Христина Ивановна

Рождение ребёнка
19.08.1958

Сын: Княжев Юрий Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close