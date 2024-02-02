Охотников Константин Геннадьевич
Место рожденияг.Ульяновск
Дата рождения02.02.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1984
Отец: Охотников Геннадий Васильевич
Мать: Анна Федоровна
г.Ульяновск
Бракосочетание
31.07.2009
Рождение ребёнка
27.04.2012
Дочь: Юлия Константиновна
Мать ребёнка: Охотникова Вера Сергеевна
Рождение ребёнка
06.08.2015
Дочь: Виктория Константиновна
Мать ребёнка: Охотникова Вера Сергеевна