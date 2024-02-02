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Охотников Константин Геннадьевич

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Место рождения

г.Ульяновск

Дата рождения

02.02.1984

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1984

Отец: Охотников Геннадий Васильевич

Мать: Анна Федоровна

г.Ульяновск
Бракосочетание
31.07.2009

Жена: Охотникова Вера Сергеевна

Рождение ребёнка
27.04.2012

Дочь: Юлия Константиновна

Мать ребёнка: Охотникова Вера Сергеевна

Рождение ребёнка
06.08.2015

Дочь: Виктория Константиновна

Мать ребёнка: Охотникова Вера Сергеевна

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