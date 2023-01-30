Мальгин Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМальгин Константин

Мальгин Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валерий

Мать ребёнка: (Мальгина) Лида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальгин Владимир

Мать ребёнка: (Мальгина) Лида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: (Мальгина) Лида

Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Мальгина) Галина

Мать ребёнка: (Мальгина) Лида

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