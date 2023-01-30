Мальгин Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валерий
Мать ребёнка: (Мальгина) Лида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальгин Владимир
Мать ребёнка: (Мальгина) Лида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: (Мальгина) Лида
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Мальгина) Галина
Мать ребёнка: (Мальгина) Лида