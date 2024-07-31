Конкордин Иоанн
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Конкордин Николай Иванович
Мать ребёнка: Конкордина Наталья Игнатьевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Нумерова (Конкордина) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Конкордина Наталья Игнатьевна
Жабницы, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1960
Сын: Конкордин Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Конкордина Наталья Игнатьевна
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Смерть
Неизвестно