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Конкордин Иоанн

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Конкордин Николай Иванович

Мать ребёнка: Конкордина Наталья Игнатьевна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Нумерова (Конкордина) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Конкордина Наталья Игнатьевна

Жабницы, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1960

Сын: Конкордин Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Конкордина Наталья Игнатьевна

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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