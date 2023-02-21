Дехтерева Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дехтерева Ульяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Ильина Евфросинья

Отец ребёнка: Дехтерев Павел (Полуевкт, Аполлон)

село Шибряй, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Василиса

Отец ребёнка: Дехтерев Павел (Полуевкт, Аполлон)

Рождение ребёнка
1827

Сын: Дехтерев Григорий

Отец ребёнка: Дехтерев Павел (Полуевкт, Аполлон)

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Авдотья(Евдокия)

Отец ребёнка: Дехтерев Павел (Полуевкт, Аполлон)

Рождение ребёнка
1830

Сын: Дехтерев Захар

Отец ребёнка: Дехтерев Павел (Полуевкт, Аполлон)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дехтерев Павел (Полуевкт, Аполлон)

Смерть
Неизвестно
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