Дехтерева Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Ильина Евфросинья
Отец ребёнка: Дехтерев Павел (Полуевкт, Аполлон)
село Шибряй, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Василиса
Отец ребёнка: Дехтерев Павел (Полуевкт, Аполлон)
Рождение ребёнка
1827
Сын: Дехтерев Григорий
Отец ребёнка: Дехтерев Павел (Полуевкт, Аполлон)
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Авдотья(Евдокия)
Отец ребёнка: Дехтерев Павел (Полуевкт, Аполлон)
Рождение ребёнка
1830
Сын: Дехтерев Захар
Отец ребёнка: Дехтерев Павел (Полуевкт, Аполлон)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно