Stankiewicz (Potęga) Józefa 1848 — найти родственников по фамилии на Familio
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Stankiewicz (Potęga) Józefa

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Stankiewicz Stanisław

Отец ребёнка: Stankiewicz Piotr

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Stankiewicz Piotr

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Czerepska-Filipowicz (Stankiewicz) Elżbieta

Отец ребёнка: Stankiewicz Piotr

Рождение ребёнка
1880

Сын: Stankiewicz Franciszek

Отец ребёнка: Stankiewicz Piotr

Смерть
Неизвестно

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