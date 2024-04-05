Stankiewicz (Potęga) Józefa
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Stankiewicz Piotr
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Stankiewicz Piotr
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Czerepska-Filipowicz (Stankiewicz) Elżbieta
Отец ребёнка: Stankiewicz Piotr
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Stankiewicz Piotr
Смерть
Неизвестно