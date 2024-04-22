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Третьяков Евгений Самсонович

Место рождения

Новая Пестраковка, Клетнянский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1924

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Третьяков Самсон Протасович

Мать: Третьякова Татьяна Андреевна

Новая Пестраковка, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Смерть
1943
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