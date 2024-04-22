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Третьяков Евгений Самсонович
Третьяков Евгений Самсонович
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Древо
Место рождения
Новая Пестраковка
, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Дата рождения
1924
Дата смерти
1943
Пол
Мужской
Отец
Третьяков Самсон Протасович
1894 г.р.
Мать
Третьякова Татьяна Андреевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец:
Третьяков Самсон Протасович
Мать:
Третьякова Татьяна Андреевна
Новая Пестраковка
, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Смерть
1943
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