Щапова (--) Пелагея Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.02.1902
Отец ребёнка: Щапов Иван Демидович
Рождение ребёнка
11.04.1904
Дочь: Щапова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Щапов Иван Демидович
записана мать Васильевна МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щапов Иван Демидович
Смерть
Неизвестно