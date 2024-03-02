Щапова (--) Пелагея Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щапова (--) Пелагея Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1863 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1902

Сын: Щапов Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Щапов Иван Демидович

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
11.04.1904

Дочь: Щапова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Щапов Иван Демидович

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
записана мать Васильевна МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щапов Иван Демидович

Смерть
Неизвестно
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