Кривогорница (Матвеевская) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривогорница (Матвеевская) Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1871 г.р.

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Матвеевский Иван Федорович

Мать: Матвеевская Манева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривогорницын Василий Федосович

Рождение ребёнка
1912

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кривогорницын Василий Федосович

Смерть
Неизвестно

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