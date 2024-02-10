Кривогорница (Матвеевская) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Матвеевский Иван Федорович
Мать: Матвеевская Манева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1912
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кривогорницын Василий Федосович
Смерть
Неизвестно