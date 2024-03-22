Калинина (Калинина) Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина (Калинина) Ольга Владимировна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

28.12.1985

Пол

Женский

Отец

1954 г.р.

Мать

1948 г.р.

Муж

1985 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1985

Отец: Калинин Владимир Михайлович

Мать: Трещалина Наталья Игоревна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
08.09.2012

Муж: не указан

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.02.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калинин Никита Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинин Никита Владимирович

Работа или профессия
Неизвестно
врач клинической лабораторной диагностики
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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