Молчанов Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.1904
Дата смерти17.06.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1904
Отец: Молчанов Иван Яковлев
Мать: Екатерина Елисеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.10.1934
Рождение ребёнка
03.05.1937
Сын: Молчанов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Молчанова Лидия Алексеевна
Рождение ребёнка
20.01.1939
Рождение ребёнка
28.07.1948
Рождение ребёнка
20.07.1951
Смерть
17.06.1952