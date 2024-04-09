Молчанов Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молчанов Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1904

Дата смерти

17.06.1952

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

1878 г.р.

Дети

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1937 г.р.
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Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1904

Отец: Молчанов Иван Яковлев

Мать: Екатерина Елисеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Молчанова Лидия Алексеевна

Рождение ребёнка
01.10.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Молчанова Лидия Алексеевна

Рождение ребёнка
03.05.1937

Сын: Молчанов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Молчанова Лидия Алексеевна

Рождение ребёнка
20.01.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Молчанова Лидия Алексеевна

Рождение ребёнка
28.07.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Молчанова Лидия Алексеевна

Рождение ребёнка
20.07.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Молчанова Лидия Алексеевна

Смерть
17.06.1952

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