Голощапов Иван Микитич 1717 — найти родственников по фамилии на Familio
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Голощапов Иван Микитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Голощапов Микита

Мать: Голощапова Параскева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голощапова Ульяна Михайловна

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Голощапова Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Голощапова Ульяна Михайловна

Рождение ребёнка
1758

Сын: Голощапов Семён Иванович

Мать ребёнка: Голощапова Ульяна Михайловна

Рождение ребёнка
1759

Сын: Голощапов Кондратий Иванович

Мать ребёнка: Голощапова Ульяна Михайловна

Смерть
Неизвестно

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