Голощапов Иван Микитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Голощапов Микита
Мать: Голощапова Параскева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Голощапова Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Голощапова Ульяна Михайловна
Рождение ребёнка
1758
Мать ребёнка: Голощапова Ульяна Михайловна
Рождение ребёнка
1759
Сын: Голощапов Кондратий Иванович
Мать ребёнка: Голощапова Ульяна Михайловна
Смерть
Неизвестно