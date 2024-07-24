Сысоев Григорий
Место рождения
Дата рождения19.01.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1861
Отец: Сысоев Вукол
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агриппина Григорьевна
Рождение ребёнка
15.10.1889
Сын: Сысоев Дмитрий
Мать ребёнка: Сысоева Анастасия Федотовна
Рождение ребёнка
15.06.1892
Сын: Сысоев Иван
Мать ребёнка: Сысоева Анастасия Федотовна
Рождение ребёнка
08.11.1898
Сын: Сысоев Дмитрий
Мать ребёнка: Агриппина Григорьевна
Смерть
Неизвестно