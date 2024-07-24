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Сысоев Григорий

Место рождения

Старое Селезнево, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

19.01.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1861

Отец: Сысоев Вукол

Мать: Сысоева Степанида Петровна

Старое Селезнево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сысоева Анастасия Федотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агриппина Григорьевна

Рождение ребёнка
15.10.1889

Сын: Сысоев Дмитрий

Мать ребёнка: Сысоева Анастасия Федотовна

Старое Селезнево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
15.06.1892

Сын: Сысоев Иван

Мать ребёнка: Сысоева Анастасия Федотовна

Старое Селезнево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
08.11.1898

Сын: Сысоев Дмитрий

Мать ребёнка: Агриппина Григорьевна

Старое Селезнево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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