Батракова (- Никитина) Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Комментарий
Бракосочетание
01.07.1862
Верхние Муллы, Пермский уезд, Пермская губерния
Жених - дер. Нестюковой военнообязанный Княгини Бутеро крестьянин 48 лет, 2 браком Невеста - той же деревни солдатская вдовствующая жена, 41 год, 2 браком №29
Смерть
Неизвестно