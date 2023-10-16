Батракова (- Никитина) Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батракова (- Никитина) Анна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1811 или 1813 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮЮ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.07.1862

Муж: Батраков Яков Иванович

Верхние Муллы, Пермский уезд, Пермская губерния
Жених - дер. Нестюковой военнообязанный Княгини Бутеро крестьянин 48 лет, 2 браком Невеста - той же деревни солдатская вдовствующая жена, 41 год, 2 браком №29
Смерть
Неизвестно
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