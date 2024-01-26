Гадлевская (Пучкова) Анна Фёдоровна
Место рожденияБелорусь
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гадлевская) Полина Викторовна
Отец ребёнка: Гадлевский Виктор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гадлевская) ?
Отец ребёнка: Гадлевский Виктор Иванович
Бракосочетание
Около 1944
Рождение ребёнка
1945
Дочь: Полянская (Гадлевская) Нина Викторовна
Отец ребёнка: Гадлевский Виктор Иванович
Смерть
Неизвестно