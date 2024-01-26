Гадлевская (Пучкова) Анна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гадлевская (Пучкова) Анна Фёдоровна

Место рождения

Белорусь

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гадлевская) Полина Викторовна

Отец ребёнка: Гадлевский Виктор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гадлевская) ?

Отец ребёнка: Гадлевский Виктор Иванович

Бракосочетание
Около 1944

Муж: Гадлевский Виктор Иванович

Рождение ребёнка
1945

Дочь: Полянская (Гадлевская) Нина Викторовна

Отец ребёнка: Гадлевский Виктор Иванович

Смерть
Неизвестно

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