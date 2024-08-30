Усова (Елисеева) Параскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усова (Елисеева) Параскева Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1898

Дочь: Григорова (Усова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Усов Иван Терентьев

Рождение ребёнка
1903

Сын: Усов Константин Иванович

Отец ребёнка: Усов Иван Терентьев

Рождение ребёнка
29.07.1904

Дочь: (Усова (Архипова?)) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Усов Иван Терентьев

Рождение ребёнка
08.04.1906

Дочь: (Усова) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Усов Иван Терентьев

Смерть
Неизвестно

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