Усова (Елисеева) Параскева Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1898
Дочь: Григорова (Усова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Усов Иван Терентьев
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Усов Иван Терентьев
Рождение ребёнка
29.07.1904
Дочь: (Усова (Архипова?)) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Усов Иван Терентьев
Рождение ребёнка
08.04.1906
Дочь: (Усова) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Усов Иван Терентьев
Смерть
Неизвестно