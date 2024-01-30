Saueauk (Pikkow) Marri
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1842
Дата смерти21.09.1917
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1842
Бракосочетание
01.10.1867
Муж: Sõueauk Jaan
Рождение ребёнка
18.02.1868
Дочь: Sõueauk (Sõueauk) Leno
Отец ребёнка: Sõueauk Jaan
Рождение ребёнка
03.01.1871
Сын: Saueauk Hans
Отец ребёнка: Sõueauk Jaan
Рождение ребёнка
13.03.1872
Дочь: Saueauk (Saueauk) Anna
Отец ребёнка: Sõueauk Jaan
Рождение ребёнка
23.12.1874
Дочь: Saueauk (Saueauk) Liisa
Отец ребёнка: Sõueauk Jaan
Рождение ребёнка
29.03.1878
Сын: Saueauk Jüri
Отец ребёнка: Sõueauk Jaan
Рождение ребёнка
13.08.1881
Дочь: (Saueauk) Marie
Отец ребёнка: Sõueauk Jaan
Рождение ребёнка
07.11.1883
Сын: Saueauk Kaarel Jaan
Отец ребёнка: Sõueauk Jaan
Рождение ребёнка
10.06.1885
Дочь: Reinwald (Saueauk) Julie Pauline
Отец ребёнка: Sõueauk Jaan
Смерть
21.09.1917