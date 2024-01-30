Saueauk (Pikkow) Marri — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Saueauk (Pikkow) Marri

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1842

Дата смерти

21.09.1917

Пол

Женский

Отец

1813 г.р.

Мать

1814 г.р.

Муж

1844 г.р.

Дети

1868 г.р.
1871 г.р.
1872 г.р.
1874 г.р.
1878 г.р.
1881 г.р.

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1842

Отец: Pikkov Hans

Мать: Pikkov (Süllo Sauna Jürri Tütar) Marri

Бракосочетание
01.10.1867

Муж: Sõueauk Jaan

Рождение ребёнка
18.02.1868

Дочь: Sõueauk (Sõueauk) Leno

Отец ребёнка: Sõueauk Jaan

Рождение ребёнка
03.01.1871

Сын: Saueauk Hans

Отец ребёнка: Sõueauk Jaan

Рождение ребёнка
13.03.1872

Дочь: Saueauk (Saueauk) Anna

Отец ребёнка: Sõueauk Jaan

Рождение ребёнка
23.12.1874

Дочь: Saueauk (Saueauk) Liisa

Отец ребёнка: Sõueauk Jaan

Рождение ребёнка
29.03.1878

Сын: Saueauk Jüri

Отец ребёнка: Sõueauk Jaan

Рождение ребёнка
13.08.1881

Дочь: (Saueauk) Marie

Отец ребёнка: Sõueauk Jaan

Рождение ребёнка
07.11.1883

Сын: Saueauk Kaarel Jaan

Отец ребёнка: Sõueauk Jaan

Рождение ребёнка
10.06.1885

Дочь: Reinwald (Saueauk) Julie Pauline

Отец ребёнка: Sõueauk Jaan

Смерть
21.09.1917

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