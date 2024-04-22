Лазарев Игорь Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазарев Игорь Владимирович

Место рождения

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область

Дата рождения

01.04.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1969 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1991

Отец: не указан

Мать: Лазарева Марина Ильинична

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
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