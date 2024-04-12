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Залужский Александр Адрианович

Место рождения

Заозерская, Ленская волость, Яренский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Заозерская, Ленская волость, Яренский уезд
Рождение ребёнка
22.03.1900

Сын: Залужский Яков Александрович

Мать ребёнка: Залужская Наталья Федоровна

Заозерская, Ленская волость, Яренский уезд
Запись в метрической книге Шеномской Богоявленской церкви ф29. Оп.39 т. 1. Д. 549 разворот 582 (561 зачёркнуто)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Залужская Наталья Федоровна

Смерть
Неизвестно
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