Залужский Александр Адрианович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.03.1900
Сын: Залужский Яков Александрович
Мать ребёнка: Залужская Наталья Федоровна
Запись в метрической книге Шеномской Богоявленской церкви ф29. Оп.39 т. 1. Д. 549 разворот 582 (561 зачёркнуто)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно