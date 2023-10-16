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Крутских Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Крутских Иван Михайлович

Мать: Крутских Пелагея Матвеевна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Крутских) Настасья Ивановна

Мать ребёнка: Крутских Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Крутских Прохор Иванович

Мать ребёнка: Крутских Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Крутских Василий Иванович

Мать ребёнка: Крутских Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
1858

Сын: Крутских Еремей Иванович

Мать ребёнка: Крутских Татьяна Васильевна

Смерть
Неизвестно

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