Крутских Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Крутских) Настасья Ивановна
Мать ребёнка: Крутских Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Крутских Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Крутских Василий Иванович
Мать ребёнка: Крутских Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Крутских Татьяна Васильевна
Смерть
Неизвестно