Андрей Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Арефьевна
Рождение ребёнка
23.05.1802
Дочь: Федосья Андреевна
Мать ребёнка: Агафья Арефьевна
Рождение ребёнка
29.01.1804
Сын: Сидор Андреевич
Мать ребёнка: Агафья Арефьевна
Рождение ребёнка
22.06.1808
Сын: Петр Андреевич
Мать ребёнка: Агафья Арефьевна
Смерть
Неизвестно