Андрей Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Арефьевна

Рождение ребёнка
23.05.1802

Дочь: Федосья Андреевна

Мать ребёнка: Агафья Арефьевна

Рождение ребёнка
29.01.1804

Сын: Сидор Андреевич

Мать ребёнка: Агафья Арефьевна

Рождение ребёнка
22.06.1808

Сын: Петр Андреевич

Мать ребёнка: Агафья Арефьевна

Смерть
Неизвестно

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