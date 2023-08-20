Дмитриев Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриев Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

1784

Пол

Мужской

Отец

1758 г.р.

Мать

Около 1752 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: Иванов Дмитрий

Мать: Федорова Овдотья

Смерть
1784
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