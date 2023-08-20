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Дмитриев Яков
Дмитриев Яков
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1777
Дата смерти
1784
Пол
Мужской
Отец
Иванов Дмитрий
1758 г.р.
Мать
Федорова Овдотья
Около 1752 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1777
Отец:
Иванов Дмитрий
Мать:
Федорова Овдотья
Смерть
1784
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