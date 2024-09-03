Сачкова (Литвинова) ольга трофимовна
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1880
Рождение ребёнка
18.10.1885
Дочь: (Сачкова) прасковья ивановна
Отец ребёнка: Сачков иван васильевич
Рождение ребёнка
10.06.1888
Сын: Сачков петр иванович
Отец ребёнка: Сачков иван васильевич
Рождение ребёнка
02.02.1891
Дочь: (Сачкова) евгения ивановна
Отец ребёнка: Сачков иван васильевич
Рождение ребёнка
30.07.1894
Отец ребёнка: Сачков иван васильевич
Смерть
Неизвестно