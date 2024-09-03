Сачкова (Литвинова) ольга трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сачкова (Литвинова) ольга трофимовна

Место рождения

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
10.11.1880

Муж: Сачков иван васильевич

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
18.10.1885

Дочь: (Сачкова) прасковья ивановна

Отец ребёнка: Сачков иван васильевич

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
10.06.1888

Сын: Сачков петр иванович

Отец ребёнка: Сачков иван васильевич

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
02.02.1891

Дочь: (Сачкова) евгения ивановна

Отец ребёнка: Сачков иван васильевич

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
30.07.1894

Сын: Сачков степан иванович

Отец ребёнка: Сачков иван васильевич

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно

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