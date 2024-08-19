Зубова (Трегубова) Татьяна Алексеевна
Место рожденияЦарство Русское
Дата рожденияМежду 1688 и 1700
Дата смертиПосле 1740
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1688 и 1700
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.08.1727
Сын: Зубов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Зубов Николaй Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1738
Сын: Зубов Афанасий Николаевич
Отец ребёнка: Зубов Николaй Васильевич
Рождение ребёнка
1747
Сын: Зубов Zubov Василий Николаевич Vasiliy Nikolayevich
Отец ребёнка: Зубов Николaй Васильевич
Смерть
После 1740