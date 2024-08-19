Зубова (Трегубова) Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубова (Трегубова) Татьяна Алексеевна

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Место рождения

Царство Русское

Дата рождения

Между 1688 и 1700

Дата смерти

После 1740

Пол

Женский

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1688 и 1700

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.08.1727

Сын: Зубов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Зубов Николaй Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1738

Сын: Зубов Афанасий Николаевич

Отец ребёнка: Зубов Николaй Васильевич

Рождение ребёнка
1747

Сын: Зубов Zubov Василий Николаевич Vasiliy Nikolayevich

Отец ребёнка: Зубов Николaй Васильевич

Смерть
После 1740

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