Липкина Ирина Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1833
Сын: Липкин Григорий Герасимович
Отец ребёнка: Липкин Герасим Иванович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Липкина Афимья Герасимовна
Отец ребёнка: Липкин Герасим Иванович
Упоминание
30.07.1850
Смерть
Неизвестно