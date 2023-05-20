Липкина Ирина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Липкина Ирина Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1800 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Липкин Герасим Иванович

Рождение ребёнка
1833

Сын: Липкин Григорий Герасимович

Отец ребёнка: Липкин Герасим Иванович

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Липкина Афимья Герасимовна

Отец ребёнка: Липкин Герасим Иванович

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Упоминание
30.07.1850
Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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