Плешаков Денис Фролов 03.10.1872 — найти родственников по фамилии на Familio

Плешаков Денис Фролов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 03.10.1872, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 15.11.1873, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Плешаков Фрол Алексеевич1852 г.р.
Мать
Плешакова (Кистанова) Агриппина Сергеевна1852 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1872

Отец: Плешаков Фрол Алексеевич

Мать: Плешакова (Кистанова) Агриппина Сергеевна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
15.11.1873
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: От завалу горла

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