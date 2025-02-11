Плешаков Денис Фролов
мужской, родился 03.10.1872, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 15.11.1873, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецПлешаков Фрол Алексеевич1852 г.р.
МатьПлешакова (Кистанова) Агриппина Сергеевна1852 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1872
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
15.11.1873
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область